Korschenbroicher Bruderschaften feiern wieder : Schützenball hebt Vorfreude auf Unges Pengste 2022

Korschenbroich Wegen der Pandemie mussten Korschenbroichs Bruderschaften lange auf Veranstaltungen verzichten. Bei Ball und Zapfenstreich zeigte sich: Es gibt Nachholbedarf.

Wenn Vorfreude der Maßstab sein kann, dann hat die Spätkirmes den Kultstatus von Unges Pengste fast erreicht. Nach zwei Jahren Festabstinenz sehnten sich Schützen und Bürger so sehr nach dem Neustart Miteinander, dass schon vor den Festivitäten viele jubelten. Am Ende übertrafen die Veranstaltungen sogar die Erwartungen. So viele Zuschauer wie beim Großen Zapfenstreich am Samstag gab es lange nicht, wie Sebastianer-Ehrenpräsident Peter Schlösser feststellte. Sein Nachfolger im Amt, Thomas Siegers, freute sich über eine reibungslose Organisation, die wegen der Corona-Regeln (3 G plus) nicht so leicht zu stemmen war.