Bilanz der Feuerwehr in Korschenbroich Mehrere Brände in der Silvesternacht

Kurz nach 2 Uhr rückten die Feuerwehrkräfte zu einem Zimmerbrand nach Raderbroich aus. Noch in der Anfahrt wurde ihnen gemeldet, dass ein Anbau komplett in Flammen stehe, was sich am Einsatzort bestätigte. Um ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern, wurden drei Strahlrohre zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Einsatz konnte nach zweieinhalb Stunden beendet werden.