Noch ein Kinder-Schützenfest in Korschenbroich : Wo die Reiterei auf Steckenpferden zur Parade kommt

Noch ein Kinder-Schützenfest in Korschenbroich

Korschenbroich Beim Kita-Schützenfest in Glehn regierten Munir I. und Königin Tabea. So waren der Umzug durch den Ort und die Kirmes im Kindergarten.

Von der erwartungsvollen Zuschauermenge bis hin zu Reiterei, Fahnenträger, Blumenhörnern und Tambourcorps standen die ganz jungen Schützen der Städtischen Kita Schulstraße ihren großen Vorbildern in fast nichts nach. In ihre Parade reihte sich Schützenkönig Christian Esser mit Ministern und Damen sowie Vize-Bürgermeister Hans-Willi Türks ein.

Selbstredend war die Gast-Majestät mit prachtvollem Silber gekommen. Ebenso hatten sich Kita-König Munir I. mit schwarzem Zylinder in der Hand und Königin Tabea im langen Festkleid standesgemäß herausgeputzt. Die Ministerinnen trugen meergrüne Kleider, die weiteren jungen Damen Festkleider in Rosa und Pink. Schneidige Adjutanten schmückten sich mit Originaluniformen in kleinen Größen.