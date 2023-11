Hoppedizerwachen in Kleinenbroich Erst die Bambini konnten Hoppediz wachrütteln

Auch in schweren Zeiten wie diesen haben die Menschen Lust, Karneval zu feiern: Im Kleinenbroicher Pfarrzentrum war schwer was los. Es gibt zwar wie gewohnt kein Prinzenpaar und auch keinen Prinzen, aber immerhin einen Hoppediz. Er ist eine Sie und heißt Susanne Kollenbroich. Es war zunächst gar nicht so leicht, den Hoppediz zu wecken.