Zeitplan erstellt : Der Weg zum Klimaschutzkonzept für Korschenbroich

Korschenbroich Ein Jahr noch, dann muss die Konzeptentwicklung fertig sein. So sieht es der Fördergeber vor. Wie die Klimaschutzbeauftragte Julia Federer das schaffen will, stellte sie im Umweltausschuss vor.

Gerade werde nach einer qualitativen Analyse laut Federer die Treibhausgasbilanz für die Stadt erstellt. Dann beginne eine Akteursbeteiligung. Zunächst sollen Politik und Verwaltung Ziele formulieren, an der Maßnahmenentwicklung sollen sich auch Bürger und Unternehmen beteiligen, bevor Politik und Verwaltung priorisieren und umsetzen.

Um die Beteiligung möglichst umfassend zu gestalten, soll es drei Workshops geben, eine Onlineumfrage und ein Klima-Café. Politik und fachkundige Bürger sollen zudem in einem Klimabeirat zusammenkommen, deren fünf Sitzungen zwischen November 2020 und Juli 2021 geplant sind. „Das Konzept muss bis September 2021 fertig werden“, sagte Federer. „Das ist der Zeitplan, an den wir uns halten müssen.“ Das sei in der Förderung entsprechend verankert.