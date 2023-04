Wie das Außengelände des Hallenbads aussehen soll Spraypark für kleine Badegäste geplant

Das geplante Freibad in Korschenbroich nimmt konkrete Formen an. In der Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Jugend stellte Amtsleiter Dietmar Tillmanns den Entwurf der Außenanlage des Hallenbades vor. Wer künftig den heutigen Eingang zum Hallenbad nutzt, kann nach den geplanten Bauarbeiten rechts in den Freibadebereich abbiegen.