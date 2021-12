Frage-Spiele in Korschenbroicher Gaststätte : Beim Kneipenquiz kennt nur ein Team die Notpraline

Korschenbroich Was ist eigentlich Myrrhe? Woher stammt die Weihnachtsgurke? Solche Fragen mussten bei heiteren Fragerunden im Gasthaus Vennen beantwortet werden.

Mit einer Erfahrung von mehr als 50 Kneipen-Quiz- Moderationen übersiedelten Christiane Todt-Höhndorf und Ehemann Andreas von Düsseldorf nach Liedberg. Dort führten sie passend zur Historie der Gaststätte Vennen das Brauhaus-Quiz ein. Nach einem guten Start lockte auch die zweite Fragerunde viele Ratefüchse an, die sich in Teams ihren Aufgaben stellten. Bei den Versuchen, die Fragelisten erfolgreich abzuarbeiten, wurde fieberhaft überlegt, gerätselt, getuschelt und auch gelacht.

„Üblicherweise gehen die Fragen quer durchs Leben“, sagt die Moderatorin. Das Dezemberquiz aber war zu 80 Prozent von Themen rund um das Weihnachtsfest mit seinen Bräuchen und Ritualen bestimmt. Was ist Myrrhe? Welcher Erzengel kündigte die Geburt an? Wo spricht der Papst den Weihnachtssegen „Urbi et orbi“? lauteten die leichteren Fragen. Schwieriger zu beantworten war die Frage nach der Herkunft der Weihnachtsgurke, die vermutlich von deutschen Auswanderern in die USA gebracht wurde und ihrem Finder ein zusätzliches Geschenk bescheren sollte. Kaum jemand wusste, dass sich „Ad te levavi, Populus Sion, Gaudete und Rorare“ auf die Eingangslieder der vier Adventssonntage beziehen.