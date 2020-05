Gymnasium Korschenbroich : Abiturprüfungen unter besonderen Umständen

Foto: Bauch, Jana (jaba)

Korschenbroich Lange Zeit war es unklar, ob es in diesem Jahr in NRW überhaupt reguläre Abiturprüfungen geben wird. Seit Dienstag ist es so weit, auch am Gymnasium Korschenbroich. Wir haben Schüler gefragt, wie es ihnen damit geht.

In Nordrhein-Westfalen finden seit Dienstag die diesjährigen Abiturprufüngen statt. Später als gewohnt und unter besonderen Umständen. Lange Zeit war sogar umstritten, ob sie wegen der Corona-Krise überhaupt regulär stattfinden können. Auch in Korschenbroich waren wegen der möglichen Ansteckungsgefahr nicht alle Lehrer und Schüler von den Plänen des Landes überzeugt.

„Die Umstände waren kein Problem, wir waren richtig gut vorbereitet“, sagt die 17-jährige Emily Bredtmann. Foto: Marc Latsch

Wer nach den für Donnerstag angesetzten Prüfungen den Schulhof des Gymnasiums betrat, merkte von diesen besonderen Umständen jedoch nichts. Die Schüler, gerade hatten sie ihre Abiturprüfungen in Geschichte und Sozialwissenschaften absolviert, stehen gut gelaunt auf dem Schulhof und sprechen in kleinen Gruppen über die Prüfungen.

„Ich fand die Vorbereitung angenehm, weil ich mehr Zeit hatte“, sagt der 17-jährige Jakob Moog Foto: Marc Latsch

„Beim Reingehen mussten wir die Hände waschen und die Masken tragen, damit die Hygienerichtlinien eingehalten werden“, sagt Emily Bredtmann. „Danach war es eigentlich ganz normal.“ Sie hat gerade Geschichte geschrieben, Jakob Moog und Felix Pawlowski kommen von der Prüfung in Sozialwissenschaften. „Wir sind ein relativ großer Kurs und mussten daher in zwei Gruppen aufgeteilt werden“, sagt Moog. Die Prüfung selbst sei für alle auch unter den besonderen Umständen nicht das Problem gewesen.

„Ich finde es besser, dass die Abiturprüfungen stattgefunden haben“, sagt der 17-jährige Felix Pawlowski. Foto: Marc Latsch

„Die Vorbereitung war schwierig“, sagt Pawlowski – wegen der Diskussion darüber, ob die Prüfungen stattfinden sollen. Und der Unklarheit, wann es so weit ist. Mit der Entscheidung sei Pawlowski hingegen zufrieden. Fotos (3): mlat

