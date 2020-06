Selbstversuch nach Wiedereröffnung : So funktioniert das Schwimmen im Korschenbroicher Hallenbad

Korschenbroich Nach der Corona-Zwangspause ist das Bahnen-Schwimmen wieder möglich. Wie das mit den Abstands- und Hygieneregeln vor Ort funktioniert, hat unsere Mitarbeiterin Angela Wilms-Adrians im Selbstversuch getestet.

Zu Beginn der Kernzeit begrüßt Schwimmmeister Torsten Kobelt die Badegäste, darunter viele Stammkunden auch beim Namen. „Bitte erst die Hände desinfizieren“, mahnt Kobelt freundlich, wenn der Desinfektionsspender beim Eingang übersehen wurde. Vor der Glastür informieren Aushänge über Verhaltensregeln und die täglichen Öffnungszeiten. Die Schwimmzeiten sind in Zeitblöcke von eineinhalb Stunden eingeteilt und für jeweils maximal 25 Besucher zugänglich. Die Einteilung lässt dem Personal genügend Zeit, um in den Pausen Böden, Wände, Handläufe und alles andere gründlich abzuspritzen und zu desinfizieren.

Auf dem Weg zum Wasser ist das Abstandhalten kein Problem. Die Nummer am Schlüsselband weist je nach Wunsch den Weg zu Einzel- oder Sammelkabine sowie zum geöffneten Schrank zwischen abgesperrten Türen. Kleber über jeder zweiten Duschbatterie geben ebenfalls eine Platzordnung vor. Das große Schwimmbecken ist in zwei Bereiche unterteilt. In beiden Hälften gelten fürs Schwimmen die Regeln des Kreisverkehrs. Anscheinend wirkt die Empfehlung motivierend. Zumindest an diesem Morgen legen die wenigsten Schwimmer Pausen ein oder verweilen allenfalls kurz in einer der Ecken des Schwimmbeckens.