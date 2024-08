Rochusfest in Korschenbroich An allen Tagen freier Eintritt ins Festzelt in Lüttenglehn

An allen Tagen ist der Eintritt ins Festzelt kostenlos. Inoffiziell startet das Rochusfest bereits am Freitagabend, 9. August, um 20 Uhr mit dem Discoabend „Lüttenglehn unter Palmen“ im Festzelt mit dem DJ „Captain Britz“. Am Samstag, 10. August, ist um 12 Uhr das offizielle Anschießen des Heimatfestes an der St. Rochuskapelle. Eine halbe Stunde später erfolgt der Fassanstich sowie die Eröffnung des Festplatzes. Damit beginnt dann auch die über Lüttenglehn hinaus bekannte große Kinderbelustigung. Die Krönung des Kinderkönigs erfolgt um 13 Uhr im Festzelt. Der elf Jahre alte Floris wird von seiner Ministerin Isabel (7) und Minister Lasse (8) begleitet.