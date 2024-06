So hat Korschenbroich gewählt CDU legt zu, Grüne stürzen ab und AfD legt zu

Deutlich legte die AfD auch in Korschenbroich zu: 2019 holte sie 6,1 Prozent aller Stimmen, in diesem Jahr sind es 9,2 Prozent – das entspricht einer Zunahme von 3,1 Prozentpunkten. In absoluten Zahlen bedeutet das: 1815 Menschen aus Korschenbroich stimmten für die AfD, vor fünf Jahren waren es 1156 Wählerinnen und Wähler.