Baumaßnahmen in Kleinenbroich : Kanalsanierungen stocken, andere werden fortgesetzt

Baumaßnahmen in Kleinenbroich

Kanalsanierungsarbeiten an der Konrad-Adenauer-Straße in Kleinenbroich. Foto: bauch, jana (jaba)

Kleinenbroich Bei verschiedenen Kanalsanierungen in Kleinenbroich gibt es Verzögerungen, bei anderen Fortschritte. Wie der aktuelle Stand ist, teilte die Stadt Korschenbroich mit.

Bauverzögerungen, aber auch Fortschritte gibt es bei einigen Kanalsanierungsmaßnahmen in Kleinenbroich.

Am Dienstag, 16. August, starteten die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Fahrbahn „An der Blankstraße“ in Höhe der Hausnummern 45 bis 51. Das teilte die Stadt am Montag zu verschiedenen Kanalsanierungen mit.