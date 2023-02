Teuerstes Bauprojekt in Korschenbroich An der neuen Feuerwache geht es weiter

Es bewegt sich wieder etwas an der neuen Feuerwache in Kleinenbroich. Das Gebäude im Baugebiet „Dietrich-Bonhoeffer-Straße-West“ sieht von außen eigentlich schon längst so gut wie fertig aus. Doch die Arbeiten im Feuerwehrhaus mussten abgebrochen werden, weil unter die Dachhaut des neuen Gebäudes Wasser eingedrungen war, wie der Beigeordnete Georg Onkelbach im Dezember gegenüber unserer Redaktion erklärt hatte. Inzwischen habe ein Sachverständiger die Schäden aufgenommen und ein neues Unternehmen sei beauftragt, um diese zu beheben, so Onkelbach.