Schützenfest in Steinforth-Rubbelrath Wie sich das Doppeldorf aufs Feiern versteht

Eine Parade in Steinforth, eine in Rubbelrath: Im Doppeldorf müssen die Schützen gut zu Fuß sein, und zwar in normalen Schuhen ebenso wie in Klompen. Dass sie das bestehens beherrschen und den Herausforderungen gewachsen sind, zeigten die vielen Aktiven im rund 630 Einwohner zählenden Korschenbroicher Ortsteil bereits beim großen Umzug am Samstagabend zum diesjährigen Schützen- und Heimatfest erneut.