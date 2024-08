Schützenfest 2024 in Liedberg Vier Tage lang feiert Liedberg sein Schützen- und Heimatfest

Dabei sah es vor einem Jahr beim Vogelschuss anfangs so aus, als würde es in Liedberg keinen Schützenkönig 2024 geben. Doch nach mehr als drei Stunden erklärte sich Otto Baumeister vom Jägerzug Wildsau seinerzeit bereit, auf den Vogel zu schießen. Nun steht er mit seinem Königshaus in den nächsten Tagen im Mittelpunkt in Liedberg. Am Freitag, 16. August, um 19 Uhr geht es los mit dem Fassanstich zur Eröffnung und anschließender Party im Festzelt mit der Band „Klangstadt“.