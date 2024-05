Schützenfest 2024 in Kleinenbroich So feiert Kleinenbroich sein Schützenfest am Wochenende

Am Dienstag, 28. Mai, findet um 9.30 Uhr der ökumenische Festgottesdienst in der Kirche statt. Das gesamte Regiment tritt anschließend an der Hochstraße an. Dann geht es im Vorbeimarsch an der Kirche zum Frühschoppen ins Festzelt. Der Vogelschuss im Festzelt mit der NEW Musikkapelle Mönchengladbach startet um 13 Uhr. Anschließend erfolgt die Proklamation der neuen Majestäten 2024/25.