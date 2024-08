Schützenfest der St.Hubertus-Bruderschaft Korschenbroich-Herrenshoff So feiert Herrenshoff sein Volks- und Heimatfest 2024

Am Freitag, 23. August, ist ab 19 Uhr Auftakt mit dem großen Schützen-Biwak vom Heimat- und Förderverein Herrenshoff-Herzbroich-Raderbroich. Ein DJ sorgt für Musik, alle Bürger sind eingeladen. Der Eintritt ist frei. Das Festzelt steht auf dem Platz an der Schaffenbergstraße in Herrenshoff.