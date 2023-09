„Tage der Wonne“ starten am 2. September So feiert Glehn sein Schützen- und Heimatfest 2023

Am letzten Schützenfesttag Dienstag, 5. September, treten die Schützen um 15.30 Uhr an zum Abmarsch zum Vogelschuss am Sportplatz. Im Festzelt ist ab 16 Uhr gemütliches Beisammensein bei freiem Eintritt. Die Oberstparade auf der Bachstraße beginnt um 18 Uhr. Um 20 Uhr wird der Schützenkönig an der Königsresidenz abgeholt und dann beginnt der Festball mit Krönung der neuen Majestät. Dazu spielt die Band „Farbton“.