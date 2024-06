Dreitägiges Afrika-Festival in Korschenbroich Musik, Mode und Leckeres für Schule in Kamerun

Mehrfach sei ihm bereits gesagt worden, es gebe auch in anderen Städten ein Afrika-Festival, doch in Korschenbroich besitze es eine besondere Leichtigkeit. So kommentierte Johannes Eyckeler vom Verein Afrik-Deutsch Netzwerk das fröhlich lässige Treiben auf dem Gelände der Bolten-Gastronomie. Nach einem wolkenverhangenen Start am Freitag als ersten von drei Festtagen strahlte am Samstag die Sonne. Sie schien die Farbenpracht der Angebote zu intensivieren und lockte wesentlich mehr Menschen an als am Vortag – nicht nur aus Korschenbroich.