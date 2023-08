Maßnahmen für „Schwammstadt Korschenbroich“ So bereitet sich die Stadt auf Starkregenereignisse vor

In der Einwohnerfragestunde hatte Rolf-Peter Medler, der an der Prof.-Schipperges-Straße wohnt, vorgschlagen, durch Lücken in der Straßenumrandung Wasser abfließen zu lassen. Kochs wies darauf hin, dass eine Versickerung dort nur unter erschwerten Bedingungen möglich sei. Grundsätzlich könne man in bestehenden Wohnbereichen nicht so schnell Lösungen anbieten wie in Neubaugebieten. So seien beispielsweise „An der Niersaue“ bereits in der Anfangsphase des Baugebietes Entwässerungsmaßnahmen installiert worden.