Streudienst in Korschenbroich : So bereitet sich die Stadt auf einen Wintereinbruch vor

Korschenbroich Zwei Streufahrzeuge, drei Fußgruppen und mehr als 80 Tonnen Salz im städtischen Silo in Glehn. Die Korschenbroicher Verwaltung wappnet sich für Schnee und Glatteis.

Darüber hinaus besteht der Räum- und Streudienst laut Stadt aus drei Fußgruppen mit insgesamt elf Mitarbeitern, die durch einen Traktor und drei entsprechende Fahrdienstkollegen unterstützt werden. In Kleinenbroich ist diese Aufgabe fremdvergeben. In welcher Reihenfolge sie Gefahrenstellen bearbeiten, erklärt Björn Pucknus, Leiter des Amtes für Grünpflege und Baubetrieb: „Wir unterscheiden zwei Prioritäten bei den Fußgruppen, nämlich die gefährlichen und stark frequentierten Strecken, wie beispielsweise Fußgängerüberwege und Bushaltestellen an Landstraßen und Ortsdurchfahrten – und die weniger stark genutzten, wie Spielplätze und Grünanlagen.“

Auf dem Betriebshof an der Wankelstraße in Glehn werden zwischen 80 und 90 Tonnen Salz gelagert. Über ein Silo können die Wagen mit dem Streugut befüllt werden. Weitere 150 Tonnen Salz sind laut Stadt abrufbereit beim Lieferanten reserviert. Im vergangenen Winter wurden übrigens rund 40 Tonnen Salz verbraucht. „Salz ist tatsächlich das effektivste Mittel in Form von Sole, Natrium-Chlorid kann noch bis -10 Grad Celsius eingesetzt werden“, so Björn Pucknus. Um die Umwelt zu schützen, wird es so stark wie nötig und zugleich so sparsam wie möglich eingesetzt. Private Grundstückseigentümer dürfen solche auftauenden Mittel laut Satzung der Stadt nur in absoluten Ausnahmefällen verwenden und müssen sonst auf Splitt oder Sand zurückgreifen.