Fotos So arbeitet die Augenhilfe Afrika aus Korschenbroich

Der Verein Augenhilfe Afrika hat eine Mission: Blinden Menschen in Afrika das Augenlicht wiederzugeben. In jüngster Zeit ist wieder viel passiert. Davon konnten sich Franz Thoren, Vorsitzender des Korschenbroicher Vereins, und sein Bruder Günter vor Ort in Kamerun überzeugen.

Ein immenser Patientenandrang herrschte bei der Operationskampagne in Mokolo, einer Stadt in Kamerun.