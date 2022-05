18-Jährige mit zahlreichen Meistertiteln : Junges Ski-Ass arbeitet als FSJlerin beim SV Glehn

Glehn Zahlreiche Meistertitel hat Jana Lauber bereits errungen. Neben dem Wintersport liebt sie Fußball. Das ist auch ein Grund, weshalb sie zum SV Glehn wollte. Denn dort hat der Mädchenfußball einen besonderen Stellenwert.

Seit drei Tagen ist sie nun volljährig: Jana Lauber ist eine von zwei Mitarbeiterinnen im Freiwilligen Sozialen Jahr, kurz FSJ genannt, die beim SV Glehn arbeitet. Was recht bemerkenswert ist – denn sie ist ein Ski-Ass und muss sogar erst nachsehen, wie viele Meistertitel sie schon errungen hatte.

Jana Lauber, FSJlerin beim SV Glehn, inmitten der Bambini. Foto: Karin Verhoeven

„Von vier Westdeutschen Meistertiteln waren zwei im Slalom und zwei im Riesenslalom. Und bei den fünf deutschen Meistertiteln im Ski Inline waren jeweils zwei im Riesenslalom und Parallelslalom, einer im Slalom.“ Jana war erst knapp 17 Jahre alt, als sie im vorigen Jahr in ihrer Heimatstadt Bad Berleburg Abitur machte. „Danach war ich unentschlossen, was ich beruflich machen möchte“, erzählt sie. Jedenfalls fand sie es „cool und spannend“, mit Kindern zu arbeiten und hatte immer schon viel und intensiv Sport betrieben.

Da lag es für sie nahe, sich erst einmal für ein Freiwilliges Soziales Jahr zu entscheiden. „Ich habe mich im Internet kundig gemacht und fühlte mich vom SV Glehn besonders angesprochen, weil hier nicht nur der Jugend- sondern auch besonders Mädchenfußball extrem gefördert wird.“ Mädchenfußball gebe es in Bad Berleburg nicht. Und so hatte sie mit den Jungs in der F- und C- Jugend Fußball gespielt, bis sie etwa 15 Jahre alt war.

Bei soviel Fußballbegeisterung war klar, dass ihr das Konzept des SV Glehn entgegen kommt. Und so arbeitet sie als FSJlerin nach Absolvierung des obligatorischen Lehrgangs in der Sportschule Hennef zum „Teamleiter Kindertraining“ und anschließender C-Lizenz in Vollzeit in der Jugendabteilung des SV Glehn. Ein Drittel ihrer Arbeitszeit ist sie zur Verstärkung des Sportunterrichts in der Gemein-schaftsgrundschule Glehn tätig.