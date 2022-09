Tag der Deutschen Einheit in Korschenbroich : Bürgerrechtler spricht beim Festakt zum 3. Oktober

Siegbert Schefke kommt zum Festakt am 3. Oktober nach Korschenbroich. Das Foto zeigt Schefke damals bei der Dokumentation der baulichen Missstände in der DDR. Foto: Maren Martell Foto: Maren Martell

KORSCHENBROICH Am Montag, 3. Oktober, findet um 11 Uhr im Ratssaal der 32. Festakt der Stadt Korschenbroich zum Tag der Deutschen Einheit statt. Welcher Festredner kommt.

Schefke wurde 1959 in Eberswalde geboren und ist als deutscher Bürgerrechtler und Journalist bekannt geworden. Er gehörte 1986 zum Gründungsteam der oppositionellen Umweltbibliothek in der Ost-Berliner Zionsgemeinde. Heimlich filmte er die Montagsdemonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig und spielte das Material den Medien im Westen zu.