Event in Korschenbroich Stiftung von Michael Holm ist der neue Lichtblick

Die Veranstalter hatten Katja Forg engagiert, die es bei der letzten Staffel von The Voice of Germany auf vier Sessel gebracht hatte. Sie sang Welthits und erzählte, das Peter Maffay ein umgänglicher Zeitgenosse sei. Der Höhepunkt war der Auftritt von Vera Derichs und Andrea von Ameln, die als Abba-Frauen in prachtvollen Kostümen auf die Bühne kamen und viele der unvergesslichen Hits der Schweden sangen. Kostüme spielten auch eine Rolle beim Auftritt der Bambini und der Jungen Garde der Kleinenbroicher Karnevalsfreunde. Es war erfrischend, im Frühling für ein paar Minuten in die „fünfte Jahreszeit“ versetzt zu werden. Die Vorsitzende Sonja Kunz verriet, dass es eine Warteliste gibt. Der Grevenbroicher Odo Cullmann, der mittlerweile in der Nähe von Lübeck lebt, trat als Sänger auf, auch er hatte ein dankbares Publikum, das nicht mit Applaus sparte. Alle Künstler hatten auf eine Gage verzichtet. Der Abend klang mit „Die Kleinenbroicher“ aus. Michael Holm verriet das Sammelergebnis: „Im Vorfeld waren 1.895 Euro zusammengekommen, heute Abend wurden 1.400 Euro gespendet.“