Werbekreis „Glehn aktiv“ : Shoppen und Schlemmen bei der „Glehner Nacht“

Glehn Einen stimmungsvollen Abend, der den Advent einläuten soll. Das verspricht Udo Erkes vom Werbekreis „Glehn aktiv“ für die „Glehner Nacht“. Was geplant ist.

Die traditionellen Glehner Weihnachtssterne gibt es in diesem Jahr nicht. Dafür aber einen rund fünf Meter hohen Tannenbaum, den die Stadt gesponsort hat und den die 80 Schüler der Gemeinschaftsgrundschule gemeinsam mit der Feuerwehr ab 17 Uhr schmücken werden. Anlass ist die „Glehner Nacht“ am Dienstag, 22. November, bei der die Händler an Haupt- und Bachstraße bis 21 Uhr ihre Geschäfte öffnen und den Beginn der Adventszeit einläuten. Um 17.30 Uhr ist offizieller Start mit dem Einschalten des Weihnachtsbaums.

Zudem unterstützen zahlreiche Vereine diesen „Abend zum Schlemmen und Verweilen“, sagt Udo Erkes, Vorsitzender des Werbekreises „Glehn aktiv“. „Es wird einen kleinen Weihnachtsmarkt geben, an dem sich viele beteiligen“, kündigt Erkes an. So werde beispielsweise die Feuerwehr Reibekuchen braten, der Turnverein Waffeln backen, der Fußballverein Würstchen grillen und die Namibia-Hilfe Glühwein und Pusch anbieten. Auch die Heimatfreunde Glehn, die Frauengemeinschaft sowie weitere Akteure beteiligen sich an der „Glehner Nacht“, die erstmals nach zwei Jahren Corona-Pause stattfindet.