Klimaschutz in Korschenbroich Förderprogramm „Grüne Dächer“ wird fortgesetzt

Dachbegrünungen bieten gleich mehrere Vorteile, so die Stadt: Der Regenablauf werde durch einen temporären Wasserrückhalt zeitlich verzögert und verringert. Insbesondere bei Starkregen komme diesem Effekt eine hohe Bedeutung zu. Zudem verbessern begrünte Dächer die Luftqualität durch die Produktion von Sauerstoff, das Filtern von Luftschadstoffen und die Bindung von Feinstaub. Die Gebäudebegrünung sorge auch für eine natürliche Wärmedämmung. Ein weiterer Vorteil liege in einer verlängerten Lebensdauer der Dachabdichtung durch eine Verringerung der thermischen und mechanischen Beanspruchung. Die Begrünung im Stadtgebiet leistet somit einen Beitrag zum Klimaschutz und stellt zudem eine aktive Maßnahme zur Klimafolgenanpassung dar. Der Förderantrag und die Richtlinien können hier über die Homepage der Stadt abgerufen werden unter. Der unterschriebene Antrag kann per Mail an julia.federer@korschenbroich.de geschickt werden oder per Post an: Stadt Korschenbroich, Amt 60 Klimaschutzmanagement, Don-Bosco-Straße 6, 41352 Korschenbroich.