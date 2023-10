32 Einbrüche und Versuche in acht Tagen Einbruchsserie in Korschenbroich schreckt Lokalpolitik auf

Korschenbroich · Am Mittwoch, 11. Oktober, meldete die Polizei weitere vier Einbrüche in Einfamilienhäuser. In allen Fällen gelang es den Tätern, Beute zu machen. Bürger sind besorgt. Wie die Lokalpolitiker reagieren.

12.10.2023, 04:50 Uhr

Das Foto zeigt eine gestellte Szene, wie ein Einbrecher versucht, eine Tür aufzuhebeln. In Korschenbroich gab es innerhalb einer Woche seit 4. Oktober insgesamt 32 Einbruchsversuche und Einbrüche. Foto: dpa/Silas Stein

Von Bärbel Broer

Was ist los in Korschenbroich? Ist die Stadt gezielt im Fokus von Einbrecherbanden? Auf jeden Fall gibt es eine auffällige Häufung dieser Delikte in den vergangenen Tagen. Rechnet man die Taten aus den Polizeimeldungen der vergangenen Woche zusammen, ergeben sich 32 Einbrüche bzw. Einbruchsversuche innerhalb von acht Tagen im Zeitraum vom 4. bis 11. Oktober.