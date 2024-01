Neue Heimat in Korschenbroich „In Korschenbroich fühle ich mich durch und durch wohl“

1987 – die Familie ist von Bremen nach Hamburg gezogen – spricht Nazari „ziemlich fließend“ Deutsch, wie sie sagt, und schließt Freundschaften. „Ich werde nie den großen Spielplatz in unserem Wohnviertel vergessen, dort trafen wir Kinder uns alle zum gemeinsamen Völkerballspiel. Es war so eine prägende Zeit für mich“, sagt sie. Sie bekommt im Hamburg aber auch Schattenseiten mit, wie Aufmärsche Rechtsradikaler nach der Wende 1989. „Ich stand in der Wohnung am Fenster und fühlte mich unwohl, fragte mich, was da passiert.“