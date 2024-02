Serie „Neue Heimat in Korschenbroich“ „Ich fühle mich, als ob ich mehrere Heimaten hätte“

Bei Reisen auf die Insel im östlichen Mittelmeer, fühle sie sich jedes Mal sogleich angekommen. Ebenso ergehe es ihr, wenn sie wieder nach Deutschland zurückkehrt, sagt Christina Schnorrenberg. Sie wurde in Zyperns Hauptstadt Nikosia geboren, studierte in den USA und lebt seit 2001 in Korschenbroich. Im Süden und am Niederrhein fühlt sie sich eins mit sich selbst und mit vielen Menschen verbunden. Heimat definiert sie „als Ort inneren Friedens und liebender Verbundenheit“ – somit hat die 56-Jährige zwei Zuhause.