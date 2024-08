Serie „Denkmäler in Korschenbroich“ Als Kleinenbroich die einzige Haltestelle zwischen Neuss und Mönchengladbach war

Zweigeschossig, mit flach geneigtem Dach zählt das helle Kleinenbroicher Bahnhofsgebäude zu den markanten Sehenswürdigkeiten des Ortes. In der auch online verfügbaren Broschüre zu historischen Gebäuden der Stadt Korschenbroich wird die „im damals üblichen klassizistischen Stil“ gebaute Architektur als Bau-Typus bezeichnet, der Mitte des 19. Jahrhunderts an der gesamten Strecke von Aachen bis Düsseldorf zu finden war. Das Kleinenbroicher Empfangsgebäude sei der einzige erhaltene Bahnhofsbau aus jener Zeit an dieser Strecke, heißt es in der Broschüre.