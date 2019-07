Denkmäler in Korschenbroich : Der Kuhlenhof – Ein Haus reich an Geschichte

Korschenbroich Werner von Dülken ließ 1566 die Vogtei an der Mühlenstraße bauen. Der Kuhlenhof ist das älteste datierbare Wohnhaus im Ort.

Mit Ehefrau Waltraud kaufte er 1987 das historische Gebäude. Da war es in einem desolaten Zustand. Das Paar wohnte zunächst notdürftig in der ersten Etage und restaurierte sein Heim in achtjähriger Arbeit. Heute ist der Kuhlenhof wieder ein Schmuckstück. Die Ausrichtung sowie das vorkragende, für damalige Zeit städtisch anmutende Obergeschoss dokumentieren, wie wichtig die Mühlenstraße einst für die Verkehrsanbindung war. Der herrliche Kieselfußboden zählt neben Funden von historischen Münzen zu den vielen Überraschungen der Restaurierungsphase.

„Wenn man früher von der Mühlenstraße kam, war man in der Küche und in der Mitte des Hauses“, sagt Waltraud Leusch. Historisch interessiert, schrieb ihr Mann ein Buch über die Geschichte der alten Vogtei und ihrer Bewohner. Er verweist auf das Balkenwerk des Hauses, das nach der Aufschrift am ehemaligen Türbalken nachweislich am 2. Oktober 1566 errichtet wurde. „Die alte Vikarie Ecke Pescher Straße/ Regentenstraße ist älter. Hier fehlen Bau- und Gestaltungselemente, wie sie zur Bauphase des Kuhlenhofes üblich waren. Der Kuhlenhof ist im Ort das älteste eindeutig datierbare Haus“, betont Leusch.