Versuchter Telefonbetrug Seniorinnen von falschen Polizisten kontaktiert

Am selben Tag gegen 12.40 Uhr wurde nach Angaben der Polizei eine weitere Korschenbroicherin von einer ebenfalls unbekannten Nummer kontaktiert. Dieses Mal gaben die mutmaßlichen Betrüger an, dass ihre Schwiegertochter in einen tödlichen Unfall verwickelt worden sei und nun eine Geldzahlung geleistet werden soll, um der Schwiegertochter zu helfen. Die Seniorin ging auf keine Forderungen ein und beendete das Gespräch.