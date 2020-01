Kooperation in Korschenbroich : Im Seniorenhaus treffen „Omis und Opis“ auf Kita-Kinder

Korschenbroich Regelmäßig sind die Ein- bis Vierjährigen aus dem „Zauberwald“ in der Einrichtung zu Gast. Die Auszubildende Michelle Storms hat das Kooperationsprojekt entwickelt.

„Unsere Bewohner fragen schon die ganze Woche, wann die Kinder wieder kommen“, sagt Alexandra Stiller, Leiterin des Sozialen Dienstes im Seniorenhaus. „Einige Kinder haben heute beim Frühstück vor lauter Aufregung kaum etwas heruntergebracht, weil sie sich so auf die ‚Omis und Opis‘ freuen“, sagt Michelle Storms. Die 23-jährige Erzieherin in Ausbildung entwickelte das Kooperations-Projekt zwischen den beiden Korschenbroicher Einrichtungen für ihre Abschlussarbeit. Nach einer erfolgreichen Anfangsphase soll die regelmäßige Begegnung dauerhaft etabliert werden.

Zum Ende des Jahres fand der sechste Besuch der Kinder im Alter zwischen einem und vier Jahren im Seniorenhaus statt. Inzwischen ist der Weg in den großen Aufenthaltsraum Routine. Jung und Alt kennen sich teilweise schon mit Namen. Gemeinsam haben sie bereits Weckmänner gebacken und Lieder gesungen, Gläser mit Herbstlaub verziert und füreinander kleine Stofftaschen bemalt. Bewohner Otto Behnke freut sich jedes Mal, die quirligen Kleinen in Aktion zu sehen. Und die Kinder finden prima, dass auch ein „Opi“ in der Runde sitzt. „Ich bin einfach gerne mit Kindern zusammen, mein Enkelkind habe ich auch großgezogen, aber das ist längst erwachsen“, sagt Ilse-Dore Swemke, die schon mehrfach an den Treffen teilgenommen hat.