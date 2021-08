Am Rathaus in Korschenbroich : Seniorenbeauftragte wirbt für Fitnessgeräte in Ortsmitte

Seniorenbeauftragte wirbt für Fitnessgeräte in Ortsmitte

Am Rathaus in Korschenbroich

Seniorenbeauftragte Petra Köhnen an den Fitnessgeräten. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Die Fitnessgeräte auf der Wiese am Rathaus sind für alle gedacht. Das betont Petra Köhnen und ermutigt die Menschen, sie öfter zu nutzen.

Werden die Erwachsenen-Fitnessgeräte auf der Wiese am Rathaus Don-Bosco-Straße zu wenig genutzt? Oder ist es tatsächlich so, dass Bürger in Korschenbroich meinen, die Geräte seien nur den Rathausmitarbeitern vorbehalten? Wie dem auch sei: Die Geräte sind zur Nutzung für alle Erwachsenen da. Darauf macht Petra Köhnen, die Seniorenbeauftragte der Stadt, aufmerksam.