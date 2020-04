Bürgermonitor aus Korschenbroich : Selbstständige beklagt fehlende Hilfe der Sparkasse

Ein Mann geht an einer Filiale der Sparkasse vorbei. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Korschenbroich In Zeiten der Corona-Krise wollte die Korschenbroicherin Geld aus ihrem Sparkassenbrief abheben, um die schwierige Zeit zu überbrücken. Der hohe Zinssatz schreckte sie ab.

Eine Selbstständige aus Korschenbroich hat sich vergangene Woche bei unserer Redaktion gemeldet. Sie musste, wie so viele, wegen der Corona-Krise ihr Geschäft schließen und hatte in dieser Situation auf die Unterstützung ihrer Hausbank, der Sparkasse Neuss, gehofft. Und wurde nach eigener Aussage schwer enttäuscht.

„Ich wollte Geld aus meinem Sparkassenbrief abheben“, sagt die Korschenbroicherin. Damit wollte sie den Zeitraum überbrücken, bis die Corona-Soforthilfe des Landes NRW eintrifft. Dies sei auch prinzipiell möglich gewesen. Allerdings nur gegen Zinsen in Höhe von 12,5 Prozent. „Vier Prozent hätte ich ja noch so stehen lassen, aber das ist eine ganz eigene Geschichte.“

Die Selbstständige regt die Reaktion der Bank auch deshalb so auf, weil sie nicht aus eigenem Verschulden in eine missliche Lage geraten sei. „Ich musste ja schließen“, sagt sie. Dass aufgrund dessen ihr Konto nicht ausgeglichen war, wurde ihr bei der Bank negativ ausgelegt und als Begründung für die hohen Zinsen genannt. „Gerade in den aktuellen Zeiten würde ich mir wünschen, dass meine Bank mir etwas entgegenkommt.“ Die Korschenbroichern beklagt außerdem, dass der persönliche Kontakt zu Beratern kaum noch verhanden sei. „Ich kenne meinen Kundenbetreuer gar nicht mehr“, sagt sie.