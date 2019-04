Serie Chöre in Korschenbroich : Der Name des Chors wird bei jedem seiner Auftritte deutlich

Korschenbroich Seit 20 Jahren singen die Mitglieder von „Get Joy“ Gospels. In dieser Zeit gab es erst drei Chorleiter. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr kleines Jubiläum.

Von den Gründungsmitgliedern singen immerhin noch 15 mit. Der 1. Vorsitzende, Johannes Göris, wusste nach der ersten Chorprobe: „Das mache ich weiter.“ Es herrsche eine unglaublich gute Gemeinschaft im Chor „Get Joy“, was man deutlich spürt, als einer nach dem anderen zur Chorprobe hereinkommt, begrüßt und ins Gespräch gezogen wird. Anja Willems, im Vorstand verantwortlich für die internen Veranstaltungen, spricht davon, dass ihr der Probendienstag heilig sei, sie dann abtauchen könne in eine andere Welt. „Detox für die Seele“ sei der Chor.

Vogelschutz in Korschenbroich : In vielen Kirchtürmen brüten Falken

Korschenbroicher Chor singt in Jüchen : Gospelchor Get Joy gibt Benefiz-Konzert für Kloster

Seit 2006 ist der Musiker Stefan Bechstein Chorleiter von „Get Joy“, erst der dritte in 20 Jahren. Das zeugt von viel Kontinuität in diesem Posten. Als er sich bewarb, war er einer von drei Kandidaten. Es gab drei Proben zu leiten, nach den ersten beiden dachte er: „Was für ein toller Sound“. Einen Monat später folgte die dritte Probe zur Probe, und die Chormitglieder „hatten alles vergessen“. Da hatte Bechstein innerlich mit „Get Joy“ abgeschlossen. Und es kam, wie es kommen musste: Der Chor hatte sich für ihn entschieden und Bechstein nahm an. Es sei anstrengend, aber manchmal möchte er „heulen vor Glück“, wenn er da vorne steht und seinem Chor zuhört. Und wenn man Bechstein beobachtet, wie er unter Einsatz seines ganzen Körpers die mitreißenden Gospels und seine Sänger dirigiert, kann man nicht anders, als mitgerissen zu werden.

Wer sich ebenfalls vom Chor mitreißen lassen möchte, von dem gesungenen Elan und der musikalischen Freude von „Get Joy“, der kann sich am 5. und 7. Juli das Jubiläumskonzert in der Pfarrkirche St. Andreas in Korschenbroich anhören. Geprobt wird immer Dienstag von 20 Uhr bis 21.30 Uhr im Sandbauernhof in Liedberg.