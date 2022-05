Im historischen Ortskern von Liedberg : Das Seifenkistenrennen findet wieder statt

Liedberg Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag, 12. Juni, wieder das traditionsreiche Seifenkistenrennen in Liedberg statt. Der Heimatverein Liedberg hofft auf viele Teilnehmer und Besucher.

Auch in diesem Jahr kämpfen Jungen und Mädchen im Alter von acht bis 16 Jahren ab 10 Uhr um Pokale in verschiedenen Altersklassen. Zusätzlich gibt es für erwachsene Fahrer die Möglichkeit, in den Gruppen Youngtimer (bis 30 Jahre) und Oldtimer (über 30 Jahre) teilzunehmen. Das teilte Ralf Frommen, Geschäftsführer vom Heimatverein Liedberg, mit. „Beim letzten Rennen 2019 hatten wir gut 60 Fahrer mit selbstgebauten Seifenkisten am Start, die von unzähligen Zuschauern angefeuert wurden“, so Frommen. Am Ende erhalten die Sieger der jeweiligen Altersgruppen und Kategorien Pokale und Urkunden.