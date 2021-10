Erinnerung an Gefallene in Korschenbroich : Gedenksteine auf Pescher Friedhof wurden gesegnet

Segnung der neuen Gedenksteine auf dem Pescher Friedhof. Foto: Horst Thoren

Pesch Die beiden neuen Gedenksteine auf dem Friedhof in Korschenbroich-Pesch sind in einem feierlichen Rahmen gesegnet worden. Erst vor knapp drei Wochen waren die 1,30 Meter hohen Stelen zur Erinnerung an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs aufgestellt worden.

Insgesamt 92 Namen von gefallenen Soldaten sind auf den Granitsteinen eingraviert. So wird die Erinnerung an die Gefallenen aufrechterhalten, an die bislang durch 92 kleine Gedenkkreuze in der Kirche St. Marien in Pesch gedacht worden war.

Seit der Renovierung der Kirche hingen die Kreuze jedoch nicht mehr an den Wänden. Stattdessen wurden auf dem Friedhof rechts und links vom Ehrenmal die beiden 1,30 Meter hohen Gedenksteine aus Granitstein aufgestellt. Die Kosten hat die Bruderschaft übernommen.