Freizeiten in den Sommerferien Segelfreizeit oder Kroatienreise für Jugendliche

Bei der Reise nach Kroatien vom 12. bis 24. Juli seien junge Menschen ab 14 Jahren selbst die Gestalter ihres Freizeiterlebnisses, teilt Dirk Kooy vom Jugendzentrum Klärwerk mit. Per Bus geht es in die Nähe von Rovanjska, einem touristischen Ort in der Grafschaft Zadar in Kroatien.