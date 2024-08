Stadtradeln in Korschenbroich Sechster Platz in der Gesamtwertung im Rhein-Kreis Neuss

Insgesamt haben sich 563 aktive Fahrradfahrerinnen und -fahrer in 42 Teams zusammengefunden und bei 8798 Fahrten insgesamt 97.988 Kilometer zurückgelegt. Das Auto blieb zugunsten des Fahrrads stehen. So konnten 16 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Im vergangenen Jahr landete Korschenbroich auf dem dritten Platz in der Kreiswertung hinter Dormagen und Rommerskirchen.