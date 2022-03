Polizei ermittelt in Korschenbroich : Sechsjährige von fremden Mann angesprochen

Die Polizei rät Eltern, sich in verdächtigen Fällen unmittelbar an die Beamten zu wenden. Foto: dpa/Friso Gentsch

Korschenbroich Nachrichten über ein Mädchen, das am Wochenende in Scherfhausen von einem fremden Mann auf der Straße angesprochen wurde, machen derzeit in sozialen Medien die Runde. Die Polizei ermittelt den Sachverhalt.

(hh) Der Mann habe das Mädchen festgehalten und sei weggelaufen, als es nach seinem Vater gerufen habe, wird in sozialen Medien berichtet. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bestätigte auf Anfrage unserer Redaktion, dass eine Anzeige vorliege. Den Angaben darin zufolge wurde eine Sechsjährige von einem Mann angesprochen und er habe nach ihrem Arm gegriffen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben noch den Sachverhalt und prüft präventive Maßnahmen.

Dass Nachrichten über Kinder, die in verdächtiger Weise von Fremden angesprochen wurden, in sozialen Medien verbreitet werden, komme „regelmäßig“ vor, sagt die Polizei. Sie könne die Sorgen der Eltern sehr gut nachvollziehen und gehe jedem Hinweis nach. Wichtig sei es, sich unmittelbar an die Polizei zu wenden, wenn der Verdacht bestehe, dass ein Kind von einem Fremden auf verdächtige Art und Weise angesprochen wurde.

Die Polizei weist aber auch darauf hin: „Aus langjährigen Erfahrungen wissen die Ordnungshüter aber auch, dass glücklicherweise in den allermeisten Fällen dem geäußerten Verdacht ein harmloser Sachverhalt zugrunde liegt. Wenn keine konkreten Hinweise auf ein strafrechtliches Verhalten oder auf eine konkrete Gefährdung für Kinder vorliegen, ist das Verbreiten der Nachrichten dieser Art jedoch eher kontraproduktiv, denn es schürt Ängste und Unsicherheiten“. Wie sich Eltern in solchen Fällen verhalten sollten, erklärt die Polizei auf ihrer Internetseite unter www.rhein-kreis-neuss.polizei.nrw.

(hh)