Sechs Aufbrüche in verschiedenen Ortsteilen Autoknacker treiben in Korschenbroich ihr Unwesen

Insgesamt sechs Autoaufbrüche wurden der Polizei für den Zeitraum von Freitag, 6. Oktober, bis Montag, 9. Oktober, gemeldet. Laut Polizeiangaben schlugen unbekannte Täter zwischen dem 7. Oktober um 21 Uhr und 5.30 Uhr am 8. Oktober an der Christine-Teusch-Straße zu und entwendeten die Zulassungsbescheinigung aus einem Pkw. Gegen 4.30 Uhr wurde eine Anwohnerin an der Pescher Straße durch die Aktivität eines Bewegungsmelders wach. Am Morgen musste sie dann das Fehlen zweier Sonnenbrillen feststellen. An beiden Autos konnten keine Aufbruchspuren festgestellt werden.