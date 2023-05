Vollversammlung in Kleinenbroich Sebastianus-Schützen wollen zukünftig neue Wege gehen

Traditionsbewusst und zugleich zukunftsorientiert, so stellt sich nach den Worten des neuen Präsidenten Marcel Heimanns die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Kleinenbroich 1702 auf. Wie er auf der Vollversammlung der Bruderschaft am Sonntag erklärte, werde der Vorstand sich nicht auf dem ausruhen, „was uns der alte Vorstand hinterlassen hat“. Heimanns will neue, zusätzliche Wege gehen, um noch mehr Kinder, und Jugendliche, Bürger und insbesondere hinzugezogene Familien für die Bruderschaft zu gewinnen. Das Schützenwesen sei weitaus mehr als nur eine mehrtägige Feier beim großen Schützenfest, das Bruderschaftswesen sei ein „gewichtiges Pfund“, um Menschen zusammenzubringen und Gemeinschaft zu leben.