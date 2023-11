Neuer Pfarrer Sebastian Kowalski in Korschenbroich „Das ist ein Tag, den ich sehr im Herzen trage“

Die Möglichkeit, als junger Mensch Gemeindeleben mitgestalten zu können, bezeichnet Sebastian Kowalski als entscheidenden Impuls auf seinem Weg zum Pfarrer. „Ich habe mich in meiner Gemeinde sehr wohl gefühlt, bin auch gefördert worden und habe in verschiedenen Teams mitgewirkt. So ergab sich der nächste Schritt, dass ich mit Anfang 20 ins Presbyterium gewählt wurde“, sagt der gebürtige Viersener, der in Mönchengladbach-Bettrath aufgewachsen ist.