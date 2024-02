Gestaltungssatzung für Korschenbroich und Glehn Schutz für historische Ansichten im Ortskern

Der weiße Klinker war schon an der Fassade seines Hauses angebracht. Doch dann musste er alles wieder entfernen. So erging es vor einiger Zeit einem Hauseigentümer in der Ortsmitte von Korschenbroich. Die neuen Steine passten nicht ins Gesamtbild mit anderen roten Backsteinhäusern. Die Stadt berief sich dabei auf die Gestaltungssatzung, die nun auch Thema im Rat war. Einstimmig wurde sowohl die angepasste Gestaltungssatzung Glehn sowie die Einsetzung eines Gestaltungsbeirats für Glehn beschlossen. Letzterer hat auch eine neue Geschäftsordnung und trägt fortan „Ortsmitte Korschenbroich/Ortsmitte Glehn“ in seinem Namen.