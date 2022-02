Für Korschenbroicher Schüler : Korschenbroicher Schulen erhalten 161 Bildungsgutscheine

Korschenbroich Pandemiebedingte Lerndefizite bei Schülern sollen aufgeholt werden mit Hilfe von Bildungsgutscheinen. Wie das Programm vom Land NRW funktioniert und wie es in Korschenbroich umgesetzt werden soll, war Thema im Bildungsausschuss.

„Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in NRW“ – so lautet das Aktionsprogramm, mit dem das Land NRW mit Unterstützung des Bundes den Schulträgern Geld zur Verfügung stellt, um pandemiebedingten Lerndefiziten bei Schülern entgegenzuwirken. Über die Bedingungen des Programms klärte der Beigeordnete Thomas Dückers im Bildungsausschuss auf.

210.152 Euro beträgt die gesamte Fördersumme. Sie basiert auf den Schülerzahlen des Schuljahres 2020/21. Die Stadt habe keinen Eigenanteil zu leisten, so die Verwaltung. Wie Dückers erklärte, seien viele Mitarbeiter im Rathaus mit dem Thema befasst, da es ein recht aufwändiges Verfahren sei. Schulen benennen jene Schüler, die für die Bildungsgutscheine infrage kämen, anschließend würden die Eltern gefragt. Das NRW-Ministerium für Schule und Bildung schließt Rahmenverträge mit außerschulischen Bildungsanbietern, bei denen daraufhin eine Einlösung der Bildungsgutscheine möglich ist.

Ein Bildungsgutschein hat einen Wert von 200 Euro und entspricht zehn Lerneinheiten von jeweils 90 Minuten in einer Lerngruppe mit maximal sechs Schülern. Für die Korschenbroicher Schulen werden im ersten Schritt 161 Gutscheine ausgestellt. Nach Bedarf können den Schulen mindestens weitere 154 Bildungsgutscheine ausgestellt werden. Zudem ist es bei weiterem Bedarf möglich, das Budget für die Bildungsgutscheine mit Hilfe des Schulträgerbudgets aufzustocken.

Wie Marion Wittig, Leiterin der Realschule, erklärte, sei nach einer Elternumfrage entschieden worden, dass die Bildungsgutscheine bei Einrichtungen eingelöst werden, die in die Schule kommen. Auch Andreas Müller, Leiter des Gymnasiums, sagte, dass versucht werde, die Bildungseinrichtungen in die Schule zu holen. Die Abrechnung der Bildungsgutscheine erfolgt monatlich zwischen den Bildungsanbietern und dem Schulträger. Die Schulen sind zu einer monatlichen Meldung der von ihnen ausgegebenen Bildungsgutscheine an den Schulträger verpflichtet.