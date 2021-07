Weniger Corona-Einschränkungen als im Vorjahr : Schützenfest in Glehn mit Kirmes, Biergarten und Böllern

GLEHN Das Glehner Schützenfest vom 3. bis 5. September wird pandemiebedingt noch nicht in gewohnter Weise stattfinden, einige Traditionen werden aber wieder möglich sein.

Event in Rommerskirchen : Open-Air-Kinonacht am Samstag in Oekoven fällt aus

Am Schützenfestsamstag wird traditionell um 12 Uhr am Schützenplatz geböllert. Ab 19.30 Uhr zieht eine Abordnung zum Ehrenmal. Dort gibt es wie zuvor eine Kranzniederlegung mit anschließendem Zapfenstreich zu Ehren der Gefallenen sowie aller verstorbenen Kameraden. Am Schützenfestsonntag finden die Kranzniederlegungen in Schlich, Epsendorf und Scherfhausen statt, die wie auch in den Jahren zuvor von den Dorfgemeinschaften organisiert werden. Am Schützenfestmontag ist in St. Pankratius Glehn um 10 Uhr das Schützenfesthochamt vorgesehen mit anschließender Kranzniederlegung auf dem Friedhof. S.M. Christian II. (Esser) und I.M. Suzani (Esser) versprechen, dass sie nochmals ein Jahr durchhalten und für Glehn das erste Königshaus nach Corona sein werden. Das Königspaar hofft auf ein „normales“ Schützenfest 2022.