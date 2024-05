Brauchtum in Korschenbroich Kleinenbroicher feiern gut besuchtes Schützenfest

Das Wetter war ein wenig besser als erwartet und auch sonst gab es nichts, was die Stimmung auf dem Kleinenbroicher Schützenfest hätte trüben können. Der Freitag begann mit dem Maiensetzen der einzelnen Schützenzüge. Eine Delegation, zu der das Königshaus und der Bruderschaftsvorstand gehörten, machte Station in Kindertagesstätten und Schulen, so will man die Kinder an das Schützenwesen heranführen und früh dafür begeistern. So durften die Kleinen etwa das Zepter anfassen.