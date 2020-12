Auszeichnung in Korschenbroich : Schützendank für Mutmacher-Musiker

Korschenbroich Diese Ehrung haben sich Stephan Danners, Paul und Volker Schäfer redlich verdient. Die drei Mutmacher-Musiker aus Kleinenbroich, die seit dem Beginn der Corona-Krise im März mehr als drei Dutzend kleine Freu-dich-Konzerte gaben, erhielten zum vierten Advent die Bundesmusikerauszeichnung der historischen deutschen Schützenbruderschaften.

Bezirksbundesmeister Horst Thoren, auch Vorsitzender des Bundesausschusses für Schützenmusik, überreichte die Abzeichen am Rande eines Balkonkonzertes am Hannen-Haus in Korschenbroich. Thoren betont die stärkende Wirkung der Musik und dankte den drei Musikern aus dem Bundesschützenmusikkorps Kleinenbroich ausdrücklich für ihren besonderen, ehrenamtlichen Einsatz. Paul Schäfer, einer der jungen Musiker der Kleinenbroicher, erhielt das Abzeichen in Bronze, sein Vater Volker Schäfer und sein Onkel Stephan Danners wurden mit Silber ausgezeichnet.